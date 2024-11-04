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«Уорриорз» не проигрывают «Рокетс» с 2020 года

«Уорриорз» не проигрывают «Рокетс» с 2020 года
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Калифорнийский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» не проигрывает команде «Хьюстон Рокетс» в течение 1719 дней.

Серия «Уорриорз» составляет 14 побед. «Хьюстон» нанёс своё последнее поражение «Голден Стэйт» в ночь на 21 февраля 2020 года. Тогда их встреча закончилась со счётом 135:105 в пользу «Рокетс». В составе «Хьюстона» отличились Джеймс Харден (29 очков и 10 передач) и Расселл Уэстбрук (21 очко и 10 передач).

В ночь на 3 ноября 2024 года «Уорриорз» обыграли «Хьюстон» в овертайме со счётом 127:121. Лучшим игроком матча стал Бадди Хилд («Голден Стэйт»), набравший в ходе матча 27 очков (шесть трёхочковых попаданий), семь подборов и две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 127
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Исон - 27, Смит II - 21, Томпсон - 18, Шенгюн - 14, Ванвлит - 11, Грин - 7, Брукс - 7, Холидей - 6, Уитмор - 4, Ландейл - 3, Шеппард - 3, Тэйт, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Куминга - 23, Уиггинс - 15, Грин - 14, Подзиемски - 12, Андерсон - 9, Муди - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 2, Сантос, Спенсер
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