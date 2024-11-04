«Уорриорз» не проигрывают «Рокетс» с 2020 года

Калифорнийский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» не проигрывает команде «Хьюстон Рокетс» в течение 1719 дней.

Серия «Уорриорз» составляет 14 побед. «Хьюстон» нанёс своё последнее поражение «Голден Стэйт» в ночь на 21 февраля 2020 года. Тогда их встреча закончилась со счётом 135:105 в пользу «Рокетс». В составе «Хьюстона» отличились Джеймс Харден (29 очков и 10 передач) и Расселл Уэстбрук (21 очко и 10 передач).

В ночь на 3 ноября 2024 года «Уорриорз» обыграли «Хьюстон» в овертайме со счётом 127:121. Лучшим игроком матча стал Бадди Хилд («Голден Стэйт»), набравший в ходе матча 27 очков (шесть трёхочковых попаданий), семь подборов и две передачи.