Трей Янг уступает только Стефану Карри и Джеймсу Хардену по одному из показателей

26-летний американский баскетболист, который выступает за команду НБА «Атланта Хокс», Трей Янг поднялся на третье место в рейтинге по количеству игр, где было набрано более 20 очков, выполнено 10 и больше передач, а также сделано более пяти реализованных трёхочковых попаданий.

В этом списке, опубликованном порталом StatMamba в своих социальных сетях, Янг уступает лишь известным баскетболистам Стефену Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Джеймсу Хардену, играющему в «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, Янг свой очередной матч сыграет в ночь с 4 на 5 ноября в Бостоне (США), где его команда проведёт встречу на выезде с местным клубом «Бостон Селтикс» в рамках Восточной конференции НБА.