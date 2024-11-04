Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг уступает только Стефану Карри и Джеймсу Хардену по одному из показателей

Трей Янг уступает только Стефану Карри и Джеймсу Хардену по одному из показателей
Комментарии

26-летний американский баскетболист, который выступает за команду НБА «Атланта Хокс», Трей Янг поднялся на третье место в рейтинге по количеству игр, где было набрано более 20 очков, выполнено 10 и больше передач, а также сделано более пяти реализованных трёхочковых попаданий.

В этом списке, опубликованном порталом StatMamba в своих социальных сетях, Янг уступает лишь известным баскетболистам Стефену Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Джеймсу Хардену, играющему в «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, Янг свой очередной матч сыграет в ночь с 4 на 5 ноября в Бостоне (США), где его команда проведёт встречу на выезде с местным клубом «Бостон Селтикс» в рамках Восточной конференции НБА.

Материалы по теме
Бывший игрок НБА рассказал о работе наркоторговцем и объяснил, почему бросил преступность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android