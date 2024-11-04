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Бывший игрок НБА рассказал о работе наркоторговцем и объяснил, почему бросил преступность

Бывший игрок НБА рассказал о работе наркоторговцем и объяснил, почему бросил преступность
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Бывший тяжёлый форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Зак Рэндольф рассказал, как в старшей школе продавал наркотики, и объяснил, почему решил бросить преступную деятельность.

«Я продавал запрещённые вещества в свой первый год в старшей школе, потому что мы были слишком бедны… Одна из причин, по которой я перестал продавать наркотики… В общем, я был первокурсником и сидел в наркопритоне… Братан, все там, все — ублюдки, непонятные запрещённые вещества и полнейший… Чувак, нас там было человек 10, и все — просто пропащие наркоманы.

Я встаю и чувствую себя просто гигантом. Смотрю на них всех… Я первокурсник, мне 15 или 16 лет, и такой высокий… И говорю себе: «Чувак, если полиция или спецназ влетит сюда, братан, я буду первым ублюдком, которого они увидят». Это не для меня! Продал немного наркотиков и пошёл быстро домой, и это был последний раз, когда я продавал наркотики.

Позже я вырос ещё на пару дюймов за первый год обучения, играя под руководством отличного тренера Мо, за что я ему очень благодарен. Он буквально надел на меня наручники, взял под своё крыло», — приводит слова Рэндольфа издание Fadeaway World.

Зак был выбран на драфте НБА 2001 года под 19-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2003/2004 он был признан самым прогрессирующим игроком НБА. В 2010-м был впервые приглашён для участия в Матче звёзд НБА.

11 декабря 2021 года на стадионе «ФедЭксФорум» прошла торжественная церемония вывода из обращения 50-го номера, под которым играл Рэндольф за «Мемфис Гриззлиз». Зак Рэндольф стал первым игроком в истории «Мемфиса», чей номер вывели из обращения.

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