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Чарания: у Грега Поповича возникли проблемы со здоровьем

Чарания: у Грега Поповича возникли проблемы со здоровьем
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75-летний американский баскетбольный тренер, с 1996 года возглавляющий клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», Грег Попович столкнулся с проблемами со здоровьем перед субботней игрой своей команды, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«У тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича возникли проблемы со здоровьем перед субботней игрой, а его помощник Митч Джонсон, как ожидается, будет временно исполнять обязанности главного тренера на неопределённый период, включая матчи в понедельник с «Лос-Анджелес Клипперс» и в среду с «Хьюстон Рокетс», — говорится в сообщении Чарании.

В сезоне-2024/2025 «Спёрс» провели шесть игр, одержав победу в трёх матчах. На данный момент подопечные Поповича занимают восьмое место в Западной конференции.

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