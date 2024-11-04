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Видео: игроки «Детройта» добирались на метро до арены «Бруклина»

Видео: игроки «Детройта» добирались на метро до арены «Бруклина»
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Игроки и тренерский штаб команды НБА «Детройт Пистонс» были вынуждены добираться на игру с клубом «Бруклин Нетс» на метро.

Игра между «Пистонс» и «Нетс» состоялась в ночь на 4 ноября. В Нью-Йорке, где и проходила игра, был организован марафон, из-за которого была перекрыта значительная часть города, в том числе и маршрут «Детройта» до стадиона «Барклайс-центр».

Баскетболисты «Пистонс» одержали победу над «Бруклином» со счётом 106:92. Лучшим игроком в составе «Детройта» стал Джейлен Дюрен, оформивший в матче дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов, а также сделавший три блокшота и четыре передачи. На счету Кейда Каннингема 19 очков, шесть подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 17, Финни-Смит - 9, Уилсон - 8, Клэкстон - 8, Шрёдер - 7, Джонсон - 5, Уильямс - 4, Симмонс - 4, Клауни - 4, Милтон, Цуй, Мартин
Детройт Пистонс: Каннингем - 19, Бисли - 18, Харрис - 18, Айви - 15, Хардуэй-младший - 14, Дюрен - 13, Фонтеккио - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Мур, Сассер
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