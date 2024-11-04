Видео: игроки «Детройта» добирались на метро до арены «Бруклина»

Игроки и тренерский штаб команды НБА «Детройт Пистонс» были вынуждены добираться на игру с клубом «Бруклин Нетс» на метро.

Игра между «Пистонс» и «Нетс» состоялась в ночь на 4 ноября. В Нью-Йорке, где и проходила игра, был организован марафон, из-за которого была перекрыта значительная часть города, в том числе и маршрут «Детройта» до стадиона «Барклайс-центр».

Баскетболисты «Пистонс» одержали победу над «Бруклином» со счётом 106:92. Лучшим игроком в составе «Детройта» стал Джейлен Дюрен, оформивший в матче дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов, а также сделавший три блокшота и четыре передачи. На счету Кейда Каннингема 19 очков, шесть подборов и пять передач.