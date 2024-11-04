Аналитик НБА поделился мыслями о скандальной ситуации с игроком «Лейкерс»

Известный аналитик НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) Рэйчел ДеМита поделилась мыслями по поводу опубликованного видео с инцидентом 2021 года между игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающим на позиции центрового, Джексоном Хэйсом и его тогдашней подругой Софией Хаморой, где была запечатлена сцена конфликта между ними, что теперь вновь побудило НБА возобновить расследование.

«НБА должны проводить политику нулевой терпимости к домашнему насилию», — написала ДеМита на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Стоит отметить, что судебное дело, инициированное бывшей девушкой Хэйса, также находится в процессе.