Руководство «Филадельфии» извинилось перед журналистом, на которого напал Эмбиид

Американский журналист Маркус Хейс рассказал, что руководство клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» в лице президента Дэрила Мори и генерального менеджера Элтона Брэнда принесло ему свои извинения за нападение звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Они извинились за инцидент, выразили сожаление по поводу того, что там произошло, и спросили мою версию событий. Они согласились, что действия Эмбиида неприемлемы», — приводит слова Хейса издание Hoopshype.

В сезоне-2024/2025 «Филадельфия» провела пять игр, одержав победу только в одной. Эмбиид ни разу не вышел на площадку, а его команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Ранее один из инсайдеров сообщил, что Эмбиид всё-таки нанёс удар Хейсу в раздевалке, и порассуждал о поведении главной звезды франшизы «Филадельфии».