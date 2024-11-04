Бывший игрок «Чикаго» назвал баскетболиста, который до травмы был близок к Джордану

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Стэйси Кинг считает, что пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер был близок к достижениям легендарного Майкла Джордана, пока не получил травму.

«Рон был самым захватывающим игроком в лиге при Майкле Джордане. Я имею в виду, что это было как 1 и 1А… Когда вы начинаете говорить, что Коби [Брайант] был ближе всех по достижениям к Джордану, то меня это веселит. Нет, люди забывают, что Рон Харпер до травмы был ближайшим конкурентом из всех, что мы видели в эпоху Майкла Джордана», — приводит слова Кинга Fadeawayworld.