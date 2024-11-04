Источник: звезда «Астаны» покинет казахстанский клуб

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за БК «Астана», Маркелл Джонсон воспользуется опцией в контракте и покинет казахстанский клуб.

«В контракте игрока имелась опция выхода, которой он и воспользуется. Маркелл — единственный легионер, который остался в клубе с прошлого сезона, он выступает за клуб с лета 2022 года. Два межсезонья подряд у него были предложения из Единой лиги, которые перевешивали контракт с «Астаной», однако он хорошо себя чувствовал в Казахстане и каждый раз выбирал остаться.

Сейчас у Джонсона на руках есть предложения из Китая и Европы, однако приоритет — Китайская баскетбольная ассоциация (CBA). В Китае ему предложили условия, в несколько раз превышающие то, что он может заработать в Астане», — сообщает телеграм-канал «Перехват».

До прихода в «Астану» Джонсон успел поиграть за турецкий «Бешикташ» и за литовский «Пено Жвайгждес».

Также сегодня стало известно, что казахстанский клуб может лишиться всех легионеров из-за разработки нового законопроекта на территории Казахстана.