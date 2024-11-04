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Названы лидеры по набранным очкам в заключительных четвертях нового сезона НБА

Представляем вашему вниманию список лидеров по набранным очкам в заключительной четверти матчей нового сезона НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации), опубликованный порталом NBACentral в социальной сети Х (бывший Twitter):

Кэмерон Томас (играет за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции атакующего защитника) — 77 очков;

Ламело Болл (выступает за команду НБА «Шарлотт Хорнетс» на позиции разыгрывающего защитника) — 57 очков;

Лука Дончич (выступает за клуб НБА «Даллас Маверикс, играет на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда) — 53 очка;

Трей Янг (выступает в команде НБА «Атланта Хоудакс» на позиции разыгрывающего) — 51 очко;

Джейлен Браун (играет за команду НБА «Бостон Селтикс») — 48 очков;

Демар Дерозан (выступает за команду НБА «Сакраменто Кингз») — 47 очков;

Яннис Адетокунбо (игрок клуба НБА «Милуоки Бакс») — 47 очков;

Джален Грин (выступает за команду НБА «Хьюстон Рокетс») — 47 очков;

Никола Йокич (выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс») — 46 очков.