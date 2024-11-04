Тейтум назвал причину, по которой задумывался запросить обмен из «Бостона»

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, Джейсон Тейтум заявил, что в момент своего драфта в 2017 году задумывался запросить обмен из-за подписания «Селтикс» контракта со звёздным игроком Гордоном Хэйвордом.

«Меня выбрали на драфте, а Гордон Хэйворд подписал контракт с «Селтикс». Я позвонил своему агенту и сказал: «Йоу, меня нужно обменять!» И агент ответил мне: «Джейсон, ты, если что в отличной организации. Они сразу же научат тебя играть». Но я был весь на нервах и не нашёл ничего лучше, чем сказать ему, что пришёл в НБА не для того, чтобы выходить со скамейки и не играть в старте», — приводит слова Тейтума издание Basket News.

В матче открытия 18 октября 2017 года Хэйворд получил перелом лодыжки со смещением и перелом большеберцовой кости в результате падения в первой четверти матча открытия сезона с «Кливлендом». Из-за тяжёлой травмы Гордон пропустил сезон-2017/2018 и последующий плей-офф, в котором «Селтикс» вылетел в первом раунде.

Тейтум же стал одним из лучших игроков в первом официальном матче в НБА, оформив дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). В сезоне-2023/2024 «Бостон» вместе с Джейсоном стали чемпионами лиги.