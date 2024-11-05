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Беленицкий — об игре с «Пари НН»: неудивительно, что они в топе

Беленицкий — об игре с «Пари НН»: неудивительно, что они в топе
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Лёгкий форвард казанского УНИКСа и сборной России Михаил Беленицкий высказался в преддверии игры Единой лиги с «Пари НН».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УНИКС настроен на игру по максимуму, ведь победа над «Пари НН», который в этом году очень силён, придаст нам дополнительной уверенности. В следующем домашнем туре мы ждём в гости действующего чемпиона и лидера таблицы — ЦСКА. Поэтому на тренировках все выкладываются по полной.

«Пари НН» традиционно играет в агрессивный, командный баскетбол в обороне и в атаке. Они постоянно давят на мяч в защите и делятся им в нападении. Никто не перетягивает одеяло на себя. Неудивительно, что сейчас они — в топе турнирной таблицы. Мне приятно возвращаться в город, где началась моя карьера в Единой лиге. Однако для меня это очередной матч, в котором я постараюсь принести максимальную пользу во всех аспектах игры, ведь главное — это победа команды», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Игра между УНИКСом и «Пари НН» состоится 5 ноября в 19:00 мск на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. После проведённых 11 матчей казанцы занимают четвёртое место, а нижегородцы разместились на пятом.

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