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Видео: звёзды «Уорриорз» устроили трёхочковую перестрелку на тренировке

Видео: звёзды «Уорриорз» устроили трёхочковую перестрелку на тренировке
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31-летний багамский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Бадди Хилд и четырёхкратный чемпион лиги Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку на тренировке команды в преддверии очередной игры сезона-2024/2025.

Если судить по видеозаписи, то можно сказать, что Карри одержал победу над Хилдом со счётом 4:1, реализовав четыре подряд трёхочковых попадания.

В это межсезонье Хилд был обменян из «Филадельфии» в «Уорриорз» и стал одним из ключевых игроков калифорнийского клуба, показывая хорошую результативность.

Свою следующую игру «Голден Стэйт» проведёт сегодня в 3:15 мск с командой «Вашингтон Уизардс». Участие в игре Стефена Карри, который восстанавливается от травмы голени, ещё не подтверждено.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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