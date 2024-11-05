Видео: звёзды «Уорриорз» устроили трёхочковую перестрелку на тренировке

31-летний багамский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Бадди Хилд и четырёхкратный чемпион лиги Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку на тренировке команды в преддверии очередной игры сезона-2024/2025.

Если судить по видеозаписи, то можно сказать, что Карри одержал победу над Хилдом со счётом 4:1, реализовав четыре подряд трёхочковых попадания.

В это межсезонье Хилд был обменян из «Филадельфии» в «Уорриорз» и стал одним из ключевых игроков калифорнийского клуба, показывая хорошую результативность.

Свою следующую игру «Голден Стэйт» проведёт сегодня в 3:15 мск с командой «Вашингтон Уизардс». Участие в игре Стефена Карри, который восстанавливается от травмы голени, ещё не подтверждено.