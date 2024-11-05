Определены игроки недели в НБА, в списке — атакующие защитники

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стали лучшими игроками по итогам минувшей недели. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Букер набирал в среднем 33,7 очка, делал 5,7 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи, а «Финикс», в свою очередь, одержал за этот период три победы, не потерпев ни одного поражения.

Тем временем на счету Митчелла в среднем 25,3 очка и 4,3 результативной передачи при проценте реализации бросков с игры 50,6. «Кливленд» также одержал победы во всех встречах — 4-0.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.