Известный журналист отреагировал на слова Кевина Дюранта, назвавшего его клоуном

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал слова лёгкого форварда и одного из лидеров «Финикс Санз» Кевина Дюранта, назвавшего его клоуном.

«Я не собираюсь проявлять к нему неуважение, как он это делает по отношению ко мне. К сожалению, его чувствительность, похоже, только усиливается с возрастом, а вот зрелость — нет. Но это его проблема, не моя. Он — настоящий талант в баскетболе.

Мне нравится наблюдать за его игрой. И я искренне надеюсь, что в плей-офф он не потерпит поражение, как это случалось в двух из последних трёх сезонов», — заявил Смит в эфире программы First Take.