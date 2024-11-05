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Известный журналист отреагировал на слова Кевина Дюранта, назвавшего его клоуном

Известный журналист отреагировал на слова Кевина Дюранта, назвавшего его клоуном
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал слова лёгкого форварда и одного из лидеров «Финикс Санз» Кевина Дюранта, назвавшего его клоуном.

«Я не собираюсь проявлять к нему неуважение, как он это делает по отношению ко мне. К сожалению, его чувствительность, похоже, только усиливается с возрастом, а вот зрелость — нет. Но это его проблема, не моя. Он — настоящий талант в баскетболе.

Мне нравится наблюдать за его игрой. И я искренне надеюсь, что в плей-офф он не потерпит поражение, как это случалось в двух из последних трёх сезонов», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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