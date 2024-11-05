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Дрэймонд Грин поддел бывшего одноклубника, с которым дрался два года назад

Дрэймонд Грин поддел бывшего одноклубника, с которым дрался два года назад
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 75:62 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Джордж - 20, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 16, Сарр - 10, Кулибали - 9, Батлер - 7, Дэвис - 6, Кисперт - 4, Болдуин Мл., Гилл, Холмс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Хилд - 20, Грин - 18, Куминга - 15, Джексон-Дэвис - 12, Муди - 10, Пэйтон II - 6, Андерсон - 6, Уиггинс - 5, Луни - 4, Уотерс III - 3, Подзиемски - 2, Сантос, Спенсер

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно реализовал трёхочковый бросок под занавес второй четверти. После чего тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин пальцем указал на атакующего защитника «Вашингтона» Джордана Пула.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке. Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «воины» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».

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