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Дрэймонд Грин поддел бывшего одноклубника, с которым дрался два года назад

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 75:62 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно реализовал трёхочковый бросок под занавес второй четверти. После чего тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин пальцем указал на атакующего защитника «Вашингтона» Джордана Пула.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке. Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «воины» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».