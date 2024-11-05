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Джа Морант во время матча исполнил роскошный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

Джа Морант во время матча исполнил роскошный лэй-ап с разворотом на 360 градусов
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 50:49 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
92 : 88
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Уильямс, Джонсон, Милтон, Цуй, Мартин, Мартин, Шрёдер, Уилсон, Томас, Финни-Смит, Клэкстон, Джонсон
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Пиппен Мл., Ларэвиа, Альдама, Каслтон, Морант, Джексон, Иди, Кларк, Кавамура, Хафф, Кончар

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант во второй четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону и реализовал лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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