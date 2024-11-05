Джа Морант во время матча исполнил роскошный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 50:49 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант во второй четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону и реализовал лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.