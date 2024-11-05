Защитник «Кливленда» Гарланд повторил достижение Леброна Джеймса по трёхочковым броскам

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 116:114 в пользу домашней команды.

Защитник «Кливленда» Дариус Гарланд, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 22 с игры, где 7 из 11 — трёхочковые), восемь результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» игрока по итогам встречи составил «+7».

Примечательно, что Гарланд сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству матчей в истории «Кавальерс» как минимум с пятью реализованными трёхочковыми бросками — 30. Это четвёртый лучший показатель. Лидером является Кевин Лав, на счету которого 52 таких матча.