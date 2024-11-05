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Защитник «Кливленда» Гарланд повторил достижение Леброна Джеймса по трёхочковым броскам

Защитник «Кливленда» Гарланд повторил достижение Леброна Джеймса по трёхочковым броскам
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Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 116:114 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 39, Мобли - 17, Аллен - 14, Митчелл - 14, Меррилл - 12, Ньянг - 9, Джером - 6, Окоро - 5, Портер, Томпсон, Тор, Траверс
Милуоки Бакс: Лиллард - 36, Портис - 21, Грин - 21, Лопес - 13, Коннотон - 7, Джексон - 7, Трент-мл. - 4, Принс - 3, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Смит, Райт

Защитник «Кливленда» Дариус Гарланд, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 22 с игры, где 7 из 11 — трёхочковые), восемь результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» игрока по итогам встречи составил «+7».

Примечательно, что Гарланд сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству матчей в истории «Кавальерс» как минимум с пятью реализованными трёхочковыми бросками — 30. Это четвёртый лучший показатель. Лидером является Кевин Лав, на счету которого 52 таких матча.

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