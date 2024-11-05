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Детройт Пистонс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 5 ноября 2024, счёт 115:103, регулярный чемпионат НБА

37 очков Дэвиса и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»
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В ночь с 4 на 5 ноября мск на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 115:103.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские защитники: Джейден Айви, набравший 26 очков, и Кейд Каннингем, на счету которого трипл-дабл: 17 очков, 11 подборов и 11 передач. Также дабл-дабл у центрового Джейлена Дюрена. На его счету 11 очков и 14 подборов.

Больше всего очков в составе гостей набрал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 37 очков, девять подборов и четыре передачи. Дабл-даблом отметился звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс: 20 очков, 11 передач и восемь подборов.

Следующий матч «Лейкерс» проведёт на выезде с «Мемфис Гриззлиз». «Детройт» встретится на выезде с «Шарлотт Хорнетс». Обе игры пройдут 7 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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