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Атланта Хоукс — Бостон Селтикс, результат матча 5 ноября 2024, счёт 93:123, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» разгромил «Атланту», у Джейсона Тейтума — 28 очков
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В ночь со 4 на 5 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Бостон Селтикс». Уверенную победу в матче одержали гости площадки со счётом 123:93.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:45 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
93 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Оконгву - 18, Рисашер - 15, Родди - 11, Мэтьюз - 10, Дэниэлс - 8, Уоллес - 6, Янг - 2, Капела - 2, Барлоу - 1, Гуйе, Нэнс
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Уайт - 21, Притчард - 18, Холидэй - 16, Хозер - 10, Кета - 10, Хорфорд - 9, Дэвисон - 3, Тиллман - 2, Уолш - 2, Корнет - 2, Спрингер - 2, Шейерман

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 28 очков, шесть подборов и девять передач. Его партнёр по команде американский защитник Деррик Уайт набрал 21 очко, шесть подборов и шесть передач.

В составе гостей дабл-дабл оформил американский лёгкий форвард Джален Джонсон. На его счету 20 очков и 11 подборов. Кроме того, форвард хозяев Оньека Оконгву также оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Атланта» проведёт дома с командой «Нью-Йорк Никс». «Бостон» встретится на домашней площадке с «Голден Стэйт Уорриорз». Оба матча состоятся 7 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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