«Бостон» разгромил «Атланту», у Джейсона Тейтума — 28 очков

В ночь со 4 на 5 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Бостон Селтикс». Уверенную победу в матче одержали гости площадки со счётом 123:93.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 28 очков, шесть подборов и девять передач. Его партнёр по команде американский защитник Деррик Уайт набрал 21 очко, шесть подборов и шесть передач.

В составе гостей дабл-дабл оформил американский лёгкий форвард Джален Джонсон. На его счету 20 очков и 11 подборов. Кроме того, форвард хозяев Оньека Оконгву также оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Атланта» проведёт дома с командой «Нью-Йорк Никс». «Бостон» встретится на домашней площадке с «Голден Стэйт Уорриорз». Оба матча состоятся 7 ноября.

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