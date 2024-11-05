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Леброн Джеймс открыто возмутился отсутствием передачи в концовке матча

Леброн Джеймс открыто возмутился отсутствием передачи в концовке матча
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Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

За две минуты до конца основного времени «Лейкерс» разыгрывали атаку, когда разница в счёте составляла шесть очков. Форвард «озёрников» Руи Хатимура имел возможность отдать передачу на Леброну Джеймса, однако этого не сделал, на что звёздный форвард открыто возмутился.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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