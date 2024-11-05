Леброн Джеймс открыто возмутился отсутствием передачи в концовке матча

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу домашней команды.

За две минуты до конца основного времени «Лейкерс» разыгрывали атаку, когда разница в счёте составляла шесть очков. Форвард «озёрников» Руи Хатимура имел возможность отдать передачу на Леброну Джеймса, однако этого не сделал, на что звёздный форвард открыто возмутился.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.