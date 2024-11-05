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Центровой «Детройта» поставил смачный блок-шот Леброну Джеймсу и высказал ему пару слов

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу домашней команды.

В концовке третьей четверти Леброн Джеймс в проходе попытался набрать два очка, однако встретил сопротивление центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. Стюарт оформил блок-шот, несмотря на то, что изначально судьи квалифицировали действия бигмена как нарушение правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер хозяев Джей Би Бикерстафф воспользовался «челленджем», который оказался удачным. Примечательно, что после блок-шота Стюарт высказал пару слов в адрес Леброна.