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Центровой «Детройта» поставил смачный блок-шот Леброну Джеймсу и высказал ему пару слов

Центровой «Детройта» поставил смачный блок-шот Леброну Джеймсу и высказал ему пару слов
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Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

В концовке третьей четверти Леброн Джеймс в проходе попытался набрать два очка, однако встретил сопротивление центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. Стюарт оформил блок-шот, несмотря на то, что изначально судьи квалифицировали действия бигмена как нарушение правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер хозяев Джей Би Бикерстафф воспользовался «челленджем», который оказался удачным. Примечательно, что после блок-шота Стюарт высказал пару слов в адрес Леброна.

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