Сабонис стал автором победного броска в матче с «Майами» за 0,7 сек до конца. Видео

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 111:110 в пользу гостевой команды.

Центровой и один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис за 0,7 секунды до конца основного времени стал автором победного броска. Примечательно, что Сабонис выиграл подбор на чужом щите после промаха защитника ДеАарона Фокса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сабонис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 16 очков (6 из 12 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), 16 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+8».