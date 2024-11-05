224-сантиметровый новичок стал автором достижения, которое покорялось Хакиму Оладжьювону

Центровой и новичок «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:106.

Иди, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (11 из 12 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 12 подборов, четыре блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» 224-сантиметрового центрового по итогам встречи составил «+5».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Иди стал первым новичком в НБА после Хакима Оладжьювона (сезон-1984/1985), который в рамках одного матча смог набрать как минимум 25 очков, 12 подборов и четыре блок-шота при реализации бросков с игры 90% или лучше.