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224-сантиметровый новичок стал автором достижения, которое покорялось Хакиму Оладжьювону

224-сантиметровый новичок стал автором достижения, которое покорялось Хакиму Оладжьювону
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Центровой и новичок «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:106.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Шрёдер - 20, Финни-Смит - 17, Уилсон - 13, Томас - 13, Клэкстон - 10, Джонсон - 6, Милтон - 5, Уильямс - 2, Цуй, Мартин, Мартин
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Иди - 25, Джексон - 15, Пиппен Мл. - 14, Альдама - 9, Уэллс - 6, Ларэвиа - 6, Кларк - 2, Хафф - 2, Каслтон, Кавамура, Кончар

Иди, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (11 из 12 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 12 подборов, четыре блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» 224-сантиметрового центрового по итогам встречи составил «+5».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Иди стал первым новичком в НБА после Хакима Оладжьювона (сезон-1984/1985), который в рамках одного матча смог набрать как минимум 25 очков, 12 подборов и четыре блок-шота при реализации бросков с игры 90% или лучше.

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