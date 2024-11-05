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Лука Дончич догнал Мэджика Джонсона по матчам с определённой статистикой

Лука Дончич догнал Мэджика Джонсона по матчам с определённой статистикой
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 127:134.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 134
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 27, Маршалл - 20, Томпсон - 16, Динвидди - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Гортман, Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 30, Халибёртон - 25, Сиакам - 23, Матурин - 16, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Нембард - 11, Уокер - 3, Шиппард - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон

Дончич провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 34 очка (9 из 24 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), сделав 15 результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Дончич теперь делит первое место с Мэджиком Джонсоном в истории НБА по количеству матчей как минимум с 30 очками, 15 передачами и пятью подборами. У обоих по 16 подобных игр.

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