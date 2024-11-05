Лука Дончич догнал Мэджика Джонсона по матчам с определённой статистикой

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 127:134.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 34 очка (9 из 24 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), сделав 15 результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Дончич теперь делит первое место с Мэджиком Джонсоном в истории НБА по количеству матчей как минимум с 30 очками, 15 передачами и пятью подборами. У обоих по 16 подобных игр.