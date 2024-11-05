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Журналист прояснил ситуацию с Грегом Поповичем, у которого проблемы со здоровьем

Журналист прояснил ситуацию с Грегом Поповичем, у которого проблемы со здоровьем
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Журналист и обозреватель San Antonio Express-News Том Орсборн прояснил ситуацию со здоровьем главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Источник в лиге сообщил мне, что Попович в порядке, но ему просто необходимо отдохнуть», — написал Орсборн в своей социальной сети X (ранее Twitter).

75-летний Попович с 1996 года возглавляет «Сан-Антонио». Под его руководством клуб из Техаса пять раз становился чемпионом НБА.

В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате его заменил помощник Митч Джонсон, который на время отсутствия Грега будет выполнять обязанности главного тренера. «Шпоры» на выезде уступили «Клипперс» со счётом 104:113.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Коффи - 21, Харден - 17, Зубац - 17, Данн - 11, Джонс - 10, Портер - 6, Мэнн - 5, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Шампани - 21, Пол - 14, Касл - 11, Джонсон - 10, Брэнэм - 7, Мамукелашвили - 5, Сохан - 4, Коллинс - 4, Барнс - 4, Уэсли, Сиссоко, Бэсси
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