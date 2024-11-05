Журналист прояснил ситуацию с Грегом Поповичем, у которого проблемы со здоровьем

Журналист и обозреватель San Antonio Express-News Том Орсборн прояснил ситуацию со здоровьем главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Источник в лиге сообщил мне, что Попович в порядке, но ему просто необходимо отдохнуть», — написал Орсборн в своей социальной сети X (ранее Twitter).

75-летний Попович с 1996 года возглавляет «Сан-Антонио». Под его руководством клуб из Техаса пять раз становился чемпионом НБА.

В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате его заменил помощник Митч Джонсон, который на время отсутствия Грега будет выполнять обязанности главного тренера. «Шпоры» на выезде уступили «Клипперс» со счётом 104:113.