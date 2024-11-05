Кевин Дюрант повторил необычное достижение Леброна, Абдул-Джаббара, Мэлоуна и Джордана

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:116.

Дюрант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 20 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, этот матч стал 700-м в карьере Дюранта, когда он отмечался как минимум 25 набранными очками. Кевин стал пятым баскетболистом в истории с 700+ подобными играми.

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