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Кевин Дюрант повторил необычное достижение Леброна, Абдул-Джаббара, Мэлоуна и Джордана

Кевин Дюрант повторил необычное достижение Леброна, Абдул-Джаббара, Мэлоуна и Джордана
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:116.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:15 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Дюрант - 35, Бил - 17, О'Нил - 15, Нуркич - 15, Аллен - 14, Букер - 13, Пламли - 5, Джонс - 4, Данн, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Моррис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Ябуселе - 19, Джордж - 15, Лоури - 13, Убре - 11, Гордон - 10, Драммонд - 8, Мартин - 5, Маккейн - 3, Джексон, Мартин, Каунсил, Бона

Дюрант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 20 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, этот матч стал 700-м в карьере Дюранта, когда он отмечался как минимум 25 набранными очками. Кевин стал пятым баскетболистом в истории с 700+ подобными играми.

В списке также находятся:

  • Леброн Джеймс — 940 матчей;
  • Карим Абдул-Джаббар — 793 матча;
  • Карл Мэлоун — 789 матчей;
  • Майкл Джордан — 769 матчей.
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