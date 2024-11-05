Дюрант набрал решающие очки в матче с «Филадельфией», Пол Джордж не попал в ответ

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 118:116 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант за 24 секунды до конца основного времени вывел свою команду вперёд — 118:116. В ответном владении форвард «Филадельфии» Пол Джордж не смог реализовать бросок со средней дистанции, который уравнял бы счёт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дюрант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 20 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+9».