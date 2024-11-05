Запасные «Лейкерс» за матч набрали 10 очков, что в 2,7 раза меньше, чем у «Детройта»

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу домашней команды.

Примечательно, что запасные игроки «Лейкерс» за встречу сумели набрать на всех 10 очков. Тем временем у баскетболистов «Детройта» 27 набранных очков, что в 2,7 раза больше, чем у соперника.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские защитники Джейден Айви, набравший 26 очков, и Кейд Каннингем, на счету которого трипл-дабл: 17 очков, 11 подборов и 11 передач.