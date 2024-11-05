В ночь с 4 на 5 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 116:114;

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:125;

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:103;

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 93:123;

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 106:104;

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 110:111;

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 126:135;

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:97;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:93;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 102:86;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:118;

«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс» — 127:134;

«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 121:119;

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 118:116;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:104.

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