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Все результаты игрового дня НБА 5 ноября

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября
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В ночь с 4 на 5 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 116:114;
«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:125;
«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:103;
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 93:123;
«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 106:104;
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 110:111;
«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 126:135;
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:97;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:93;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 102:86;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:118;
«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс» — 127:134;
«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 121:119;
«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 118:116;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:104.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 39, Мобли - 17, Аллен - 14, Митчелл - 14, Меррилл - 12, Ньянг - 9, Джером - 6, Окоро - 5, Портер, Томпсон, Тор, Траверс
Милуоки Бакс: Лиллард - 36, Портис - 21, Грин - 21, Лопес - 13, Коннотон - 7, Джексон - 7, Трент-мл. - 4, Принс - 3, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Смит, Райт
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Джордж - 20, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 16, Сарр - 10, Кулибали - 9, Батлер - 7, Дэвис - 6, Кисперт - 4, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Хилд - 20, Грин - 18, Куминга - 15, Джексон-Дэвис - 12, Муди - 10, Пэйтон II - 6, Андерсон - 6, Уиггинс - 5, Луни - 4, Уотерс III - 3, Подзиемски - 2, Сантос, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:45 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
93 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Оконгву - 18, Рисашер - 15, Родди - 11, Мэтьюз - 10, Дэниэлс - 8, Уоллес - 6, Янг - 2, Капела - 2, Барлоу - 1, Гуйе, Нэнс
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Уайт - 21, Притчард - 18, Холидэй - 16, Хозер - 10, Кета - 10, Хорфорд - 9, Дэвисон - 3, Тиллман - 2, Уолш - 2, Корнет - 2, Спрингер - 2, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Шрёдер - 20, Финни-Смит - 17, Уилсон - 13, Томас - 13, Клэкстон - 10, Джонсон - 6, Милтон - 5, Уильямс - 2, Цуй, Мартин, Мартин
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Иди - 25, Джексон - 15, Пиппен Мл. - 14, Альдама - 9, Уэллс - 6, Ларэвиа - 6, Кларк - 2, Хафф - 2, Каслтон, Кавамура, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:15 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Хироу - 27, Батлер - 27, Адебайо - 16, Ларссон - 13, Розир - 10, Робинсон - 9, Йович - 4, Бёркс - 2, Брайант - 2, Ричардсон, Уэр, Жакез-мл., Смит, Хайсмит, Лав
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Дерозан - 26, Сабонис - 16, Мюррэй - 14, Монк - 12, Эллис - 7, Лайлз - 5, Маклафлин - 3, Макдермотт, Джонс, Джонс, Джонс, Лень
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
126 : 135
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Чикаго Буллз: Уайт - 28, Досунму - 25, Вучевич - 23, Гидди - 15, Уильямс - 13, Хортон-Такер - 10, Смит - 8, Терри - 4, Картер, Крэйг, Бузелис, Филлипс, Дуарте
Юта Джаз: Джордж - 33, Коллинс - 28, Секстон - 24, Кесслер - 12, Уильямс - 11, Джузэнг - 8, Филиповски - 7, Миллз - 6, Юбэнкс - 4, Сенсабо - 2, Михайлюк, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:45 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 19, Грин - 15, Брукс - 13, Томпсон - 12, Смит II - 7, Шеппард - 7, Исон - 7, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Грин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Ануноби - 21, Таунс - 17, Бриджес - 15, Харт - 12, Колек - 3, Топпин, Пэйн, Макбрайд, Дадье, Симс, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 21, Дивинченцо - 14, Рэндл - 13, Конли - 11, Макдэниелс - 9, Гобер - 8, Александер-Уолкер - 6, Диллингэм - 4, Гарза - 2, Майнотт - 1, Шеннон, Инглс, Дозьер
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Бриджес - 10, Манн - 10, Миллер - 10, Грин - 8, Мартин - 6, Уильямс - 5, Салон - 5, Гибсон - 5, Роден - 4, Карри - 4, Смит - 3, Диабате - 2, Симпсон - 2, Мицич
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:15 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 86
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 21, Холмгрен - 14, Джо - 13, Уиггинс - 11, Дорт - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 4, Джонс - 3, Карузо - 3, Дженг, Леонс
Орландо Мэджик: Вагнер - 22, Саггс - 19, Битадзе - 11, Вагнер - 9, Да Силва - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Айзек - 4, Блэк - 3, Джозеф - 3, Хьюстан, Ховард, Харрис, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
100 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Бостон - 20, Альварадо - 18, Робинсон-Эрл - 12, Ноуэлл - 11, Тайс - 4, Мисси - 4, Кэйн - 2, Джемисон - 2, Грин, Ривз, Маткович
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 24, Бэнтон - 20, Эйтон - 19, Грант - 16, Камара - 16, Авдия - 7, Рупер - 6, Хендерсон - 5, Клингэн - 4, Мюррэй - 1, Тибулл, Шарп, Рит, Уокер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 134
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 27, Маршалл - 20, Томпсон - 16, Динвидди - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Гортман, Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 30, Халибёртон - 25, Сиакам - 23, Матурин - 16, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Нембард - 11, Уокер - 3, Шиппард - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Уэстбрук - 21, Портер - 19, Браун - 17, Уотсон - 16, Строутер - 13, Гордон - 3, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Александер, Пикетт
Торонто Рэпторс: Дик - 26, Пёлтль - 24, Барретт - 16, Агбаджи - 16, Митчелл - 13, Шид - 8, Баттл - 5, Могбо - 4, Уолтер - 3, Фернанду - 2, Буше - 2, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:15 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Дюрант - 35, Бил - 17, О'Нил - 15, Нуркич - 15, Аллен - 14, Букер - 13, Пламли - 5, Джонс - 4, Данн, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Моррис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Ябуселе - 19, Джордж - 15, Лоури - 13, Убре - 11, Гордон - 10, Драммонд - 8, Мартин - 5, Маккейн - 3, Джексон, Мартин, Каунсил, Бона
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Коффи - 21, Харден - 17, Зубац - 17, Данн - 11, Джонс - 10, Портер - 6, Мэнн - 5, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Шампани - 21, Пол - 14, Касл - 11, Джонсон - 10, Брэнэм - 7, Мамукелашвили - 5, Сохан - 4, Коллинс - 4, Барнс - 4, Уэсли, Сиссоко, Бэсси
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