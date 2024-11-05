Чарльз Баркли указал НБА на потенциальную проблему с финансовыми убытками

Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт Чарльз Баркли обратил внимание руководства НБА, что нельзя допускать, чтобы какие-либо звёздные игроки пропускали матчи, которые проходят в течение двух дней (back-to-backs), ради распределения нагрузки.

Ранее о таких планах высказывался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Когда в следующем году вступит в силу новый контракт на телетрансляции, и парень, который зарабатывает 85 миллионов долларов, скажет: «Знаете что, я не собираюсь играть в двух матчах подряд», будет смешно думать, что фанаты заплатят столько же, сколько поход на матч стоит сейчас», — сказал Баркли в эфире Dan Patrick Show.

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