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22:00 Мск
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Чарльз Баркли указал НБА на потенциальную проблему с финансовыми убытками

Чарльз Баркли указал НБА на потенциальную проблему с финансовыми убытками
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Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт Чарльз Баркли обратил внимание руководства НБА, что нельзя допускать, чтобы какие-либо звёздные игроки пропускали матчи, которые проходят в течение двух дней (back-to-backs), ради распределения нагрузки.

Ранее о таких планах высказывался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Когда в следующем году вступит в силу новый контракт на телетрансляции, и парень, который зарабатывает 85 миллионов долларов, скажет: «Знаете что, я не собираюсь играть в двух матчах подряд», будет смешно думать, что фанаты заплатят столько же, сколько поход на матч стоит сейчас», — сказал Баркли в эфире Dan Patrick Show.

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