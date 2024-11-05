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Футболист повторил легендарный жест члена Зала славы баскетбола

Футболист повторил легендарный жест члена Зала славы баскетбола
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Вратарь футбольного клуба «Миннесота Юнайтед» Дейн Сен Клер отдал дань уважения бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члену Зала славы баскетбола Винсу Хантеру, повторив его легендарный жест.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

27-летний Сен Клер отбил пенальти в матче плей-офф американской лиги МЛС с «Реал Солт-Лейк», после чего показал жест Картера It’s over, проговаривая при этом данную фразу. Этот знаменитый жест Винс показал на слэм-данк-контесте в 2000 году, который он выиграл.

За свою продолжительную карьеру в НБА Винс провёл 1541 игру, восемь раз участвовал в Матче всех звёзд, а также был признан новичком года в 1999-м. В 2024 году Картер был удостоен чести стать одним из членов Зала славы баскетбола.

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