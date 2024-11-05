Представлена оригинальная интерпретация всех попаданий Кевина Дюранта за карьеру в НБА

В Сети появилось видео того, откуда форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант набирал очки за свою продолжительную карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации.

Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА:

Отметим, что сезон-2024/2025 стал для 36-летнего Дюранта 18-м в карьере. Кевин — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», а также дважды становился MVP финальной серии.

В «Оклахома-Сити Тандер» Кей Ди брал награду самому ценному игроку (MVP) сезона в 2014 году. К тому же форвард 14 раз участвовал в Матче всех звёзд.

На данный момент «Финикс» с Дюрантом в составе занимает третье место в Западной конференции с шестью победами при одном поражении.