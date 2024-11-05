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Единая лига: расписание на 5 ноября

Единая лига: расписание на 5 ноября
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Сегодня, 5 ноября, состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого болельщики смогут увидеть лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 5 ноября:

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА (девять побед — одно поражение). Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимает второе место (девять побед — два поражения). Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (девять побед — два поражения).

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