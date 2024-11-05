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За девять секунд студенты-баскетболисты из США смазали три попытки сравнять счёт

За девять секунд студенты-баскетболисты из США смазали три попытки сравнять счёт
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В матче регулярного чемпионата студенческой американской лиги NCAA команда Texas A&M упустила три возможности сравнять счёт на последних девяти секундах встречи в матче с UCF.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Матч завершился победой университета Центральной Флориды со счётом 64:61.

В сезоне-2024/2025 в американской лиге NCAA сыграют Егор Дёмин (университет Бригама Янга), Владислав Голдин (Мичиган), Даниил Глазков (Лойола), Нестор Дячок (Северная Флорида), Виктор Панов (Дрексель) и Ярослав Нягу (Джексонвилл Стейт) – представители России.

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