Игроки «Торонто» не воспользовались уймой попыток повести в счёте в матче с «Денвером»

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 121:119 в пользу домашней команды.

За 25 секунд до конца основного времени баскетболисты «Торонто» при счёте 119:120 в пользу соперника совершили три неудачные попытки подряд для того, чтобы выйти вперёд.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На счету серба трипл-дабл из 28 набранных очков, 14 собранных подборов и 13 отданных результативных передач.