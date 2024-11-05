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Игроки «Торонто» не воспользовались уймой попыток повести в счёте в матче с «Денвером»

Игроки «Торонто» не воспользовались уймой попыток повести в счёте в матче с «Денвером»
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Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 121:119 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Уэстбрук - 21, Портер - 19, Браун - 17, Уотсон - 16, Строутер - 13, Гордон - 3, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Александер, Пикетт
Торонто Рэпторс: Дик - 26, Пёлтль - 24, Барретт - 16, Агбаджи - 16, Митчелл - 13, Шид - 8, Баттл - 5, Могбо - 4, Уолтер - 3, Фернанду - 2, Буше - 2, Темпл

За 25 секунд до конца основного времени баскетболисты «Торонто» при счёте 119:120 в пользу соперника совершили три неудачные попытки подряд для того, чтобы выйти вперёд.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На счету серба трипл-дабл из 28 набранных очков, 14 собранных подборов и 13 отданных результативных передач.

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