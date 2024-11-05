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Инсайдер назвал два клуба НБА, куда может быть обменян Яннис Адетокунбо

Инсайдер назвал два клуба НБА, куда может быть обменян Яннис Адетокунбо
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Один из менеджеров команды НБА, пожелавший остаться анонимным, поделился мнением о клубах, куда мог бы быть обменян тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Единственные места, где я могу его представить, — это «Майами» или «Лос-Анджелес Клипперс», — приводит слова менеджера инсайдер NJ.com Адам Загория.

Напомним, «Милуоки» стартовал в регулярном чемпионате — 2024/2025 с шести поражений в семи матчах. На фоне этого в СМИ пошли слухи, что греческий форвард может покинуть клуб, в котором на данный момент провёл всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации.

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