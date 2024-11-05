«Я просто обожаю его». Скаут NCAA высказался о россиянине Егоре Дёмине

Один из неназванных скаутов студенческой американской лиги NCAA поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в предстоящем сезоне будет играть за университет Бригама Янга (BYU).

«Я просто обожаю его. Я пришёл в их здание, посмотрев отрывки с ним (заранее), но я не был уверен, чего ожидать лично. У него элитный размер для своей роли, и он потрясающий плеймейкер.

Он действительно хорошо бросал мяч. Мне потом сказали, что он не был отличным снайпером в Европе, но он определённо попал всё в тот день, когда я находился там. Думаю, что его бросок выглядел хорошо.

Посмотрим, что будет, когда начнутся игры, но тренер BYU Кевин Янг и остальной персонал были в восторге, когда говорили о нём. Он выглядит как лотерейный выбор», — приводит слова неназванного скаута New York Times.

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