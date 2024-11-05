Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я просто обожаю его». Скаут NCAA высказался о россиянине Егоре Дёмине

«Я просто обожаю его». Скаут NCAA высказался о россиянине Егоре Дёмине
Аудио-версия:
Комментарии

Один из неназванных скаутов студенческой американской лиги NCAA поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в предстоящем сезоне будет играть за университет Бригама Янга (BYU).

«Я просто обожаю его. Я пришёл в их здание, посмотрев отрывки с ним (заранее), но я не был уверен, чего ожидать лично. У него элитный размер для своей роли, и он потрясающий плеймейкер.

Он действительно хорошо бросал мяч. Мне потом сказали, что он не был отличным снайпером в Европе, но он определённо попал всё в тот день, когда я находился там. Думаю, что его бросок выглядел хорошо.

Посмотрим, что будет, когда начнутся игры, но тренер BYU Кевин Янг и остальной персонал были в восторге, когда говорили о нём. Он выглядит как лотерейный выбор», — приводит слова неназванного скаута New York Times.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android