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Кевин Дюрант может повторить достижение двух звёзд НБА

Кевин Дюрант может повторить достижение двух звёзд НБА
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36-летний лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем за матч набирает 26,9 очка при реализации 43,6% с трёхочковой дистанции, совершает 6,6 подбора и отдаёт 3,4 передачи.

Как информирует статистический сервис StatMamba, при сохранении этой тенденции Дюрант присоединится к лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и прославленному игроку НБА Карлу Мэлоуну как единственным баскетболистам в возрасте 36 лет и старше, которым удавалось набирать в среднем 25+ очков за матч.

Ранее была представлена оригинальная интерпретация всех попаданий Дюранта за карьеру в НБА.

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Представлена оригинальная интерпретация всех попаданий Кевина Дюранта за карьеру в НБА

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