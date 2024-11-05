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«Детройт» одержал больше побед, чем «Филадельфия» вместе с «Милуоки», на старте НБА

«Детройт» одержал больше побед, чем «Филадельфия» вместе с «Милуоки», на старте НБА
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«Детройт Пистонс» одержал больше побед в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, чем «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс», вместе взятые.

«Поршни» выиграли три встречи из восьми на старте сезона НБА, а «Филадельфия» и «Милуоки» записали себе в актив по одной победе.

Отметим, что «Детройт» в последнем матче регулярки на домашнем паркете обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:103. Игроки «Сиксерс» расположились на предпоследней, 14-й строчке Восточной конференции, а «Бакс» — на последней, 15-й.

Напомним, в прошлом сезоне «Детройт» добился лишь 14 побед при 68 поражениях в регулярном чемпионате. Показатели «Милуоки» были 49-33, а «Филадельфии» — 47-35.

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