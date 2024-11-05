Игрок НБА показал пренебрежительное отношение к Дрэймонду Грину спустя годы после драки

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 125:112 в пользу гостевой команды.

Во время матча атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул дал понять своему партнёру по команде разыгрывающему Карлтону Каррингтону, что не нужно общаться с форвардом соперника Дрэймондом Грином.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке, когда первый выступал за «воинов». Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «Уорриорз» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».