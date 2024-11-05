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Игрок НБА показал пренебрежительное отношение к Дрэймонду Грину спустя годы после драки

Игрок НБА показал пренебрежительное отношение к Дрэймонду Грину спустя годы после драки
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Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 125:112 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Джордж - 20, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 16, Сарр - 10, Кулибали - 9, Батлер - 7, Дэвис - 6, Кисперт - 4, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Хилд - 20, Грин - 18, Куминга - 15, Джексон-Дэвис - 12, Муди - 10, Пэйтон II - 6, Андерсон - 6, Уиггинс - 5, Луни - 4, Уотерс III - 3, Подзиемски - 2, Сантос, Спенсер

Во время матча атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул дал понять своему партнёру по команде разыгрывающему Карлтону Каррингтону, что не нужно общаться с форвардом соперника Дрэймондом Грином.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке, когда первый выступал за «воинов». Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «Уорриорз» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».

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