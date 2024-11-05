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Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в матче с «Детройтом»

Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в матче с «Детройтом»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в проигранном матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (103:115).

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

«Нам необходимо улучшить нашу игру как в атаке, так и в защите. Были моменты, когда мы выступали хорошо, но также случались периоды, когда наша игра оставляла желать лучшего. Поэтому, на мой взгляд, нам ещё есть над чем работать.

Мы должны соответствовать физическим требованиям любой игры. В первой половине мы справлялись с этим неплохо, но ко второй половине отставали на 14 очков», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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