Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в матче с «Детройтом»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в проигранном матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (103:115).

«Нам необходимо улучшить нашу игру как в атаке, так и в защите. Были моменты, когда мы выступали хорошо, но также случались периоды, когда наша игра оставляла желать лучшего. Поэтому, на мой взгляд, нам ещё есть над чем работать.

Мы должны соответствовать физическим требованиям любой игры. В первой половине мы справлялись с этим неплохо, но ко второй половине отставали на 14 очков», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.