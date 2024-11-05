Энтони Дэвис уступает только Уилту Чемберлену в истории «Лейкерс» по одному из показателей

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем за игру набирает 32,6 очка, делает 11,6 подбора и 3,0 передачи.

Больше всего очков в среднем за семь первых игр чемпионата в истории «Лейкерс» среди центровых набирал лишь легендарный Уилт Чемберлен в 1969 году (33,1 очка).

«Лейкерс» в последнем матче регулярного чемпионата уступили «Детройт Пистонс» со счётом 103:115. Дэвис набрал 37 очков, сделал девять подборов и четыре передачи. «Озёрники» занимают пятое место в Западной конференции, выиграв четыре из семи матчей на старте регулярки НБА.