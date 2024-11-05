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Представлен игрок с наибольшим числом товарищей по команде в истории НБА

Представлен игрок с наибольшим числом товарищей по команде в истории НБА
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Джефф Грин является лидером Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству партнёров по команде. Об этом напомнили во время трансляции недавнего матча регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» — «Нью-Йорк Никс» (109:97).

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:45 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 19, Грин - 15, Брукс - 13, Томпсон - 12, Смит II - 7, Шеппард - 7, Исон - 7, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Грин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Ануноби - 21, Таунс - 17, Бриджес - 15, Харт - 12, Колек - 3, Топпин, Пэйн, Макбрайд, Дадье, Симс, Хукпорти

В общей сложности за время карьеры в североамериканской лиге у Грина было 263 товарища по команде. У Винса Картера, занимающего по этому показателю вторую позицию, их было 261. Топ-3 замыкает Тревор Ариза (259).

Фото: Скриншот трансляции

За время карьеры в НБА Грин, помимо «Хьюстона», играл в таких командах, как «Сиэтл Суперсоникс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс», «Вашингтон Уизардс», Юта Джаз», «Бруклин Нетс» и «Денвер Наггетс».

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