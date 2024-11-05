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Издание из США объяснило, что отличает Егора Дёмина от других баскетболистов

Издание из США объяснило, что отличает Егора Дёмина от других баскетболистов
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Издание BYU Daily Universe поделилось мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который 6 ноября дебютирует в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

«Дёмин — самый высокорейтинговый новичок в истории баскетбола BYU, и, по прогнозам, он будет выбран в первом раунде драфта НБА. Подписание контракта с защитником из России стало первым признаком того, что программа BYU будет отличаться от других под руководством тренера Кевина Янга.

Что отличает Дёмина, так это его видение площадки. Благодаря своему росту и зрению Дёмин может видеть и отдавать пасы, которые доступны только игрокам НБА высочайшего уровня. В этом сезоне он станет центром нападения BYU, даже если не будет набирать очки», — говорится в статье BYU Daily Universe.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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