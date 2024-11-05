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Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА

Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в двух матчах подряд сумел набрать 20 либо более очков и сделать 10 либо более результативных передач.

Об этом информирует статистический сервис StatMamba. В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40.

Лебпон стал автором уникального рекорда после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс» (103:115). В этой встрече он набрал 20 очков и отдал 11 результативных передач. В предыдущем матче с «Торонто Рэпторс» Джеймс записал на свой счёт 27 очков и 11 передач.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи
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