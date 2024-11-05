Стало известно, чем 18-летний Егор Дёмин похож на опытных игроков НБА

Издание BYU Daily Universe объяснило, чем российский баскетболист Егор Дёмин уже похож на опытных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Благодаря своим габаритам и ловкости Дёмин может завершать атаки под кольцом и высокоэффективно атаковать со средней дистанции. Он также никогда не совершает плохих бросков и является таким же отточенным игроком, как и любой другой в стране.
Цифры в протоколе Дёмина не всегда выделяются, но его игра — да. Дёмин уже продемонстрировал скорость и плавность действий, как у ветеранов НБА в управлении нападением своей команды, и он постоянно выбирает правильные варианты для розыгрыша», — говорится в статье BYU Daily Universe.