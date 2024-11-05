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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Стало известно, чем 18-летний Егор Дёмин похож на опытных игроков НБА

Стало известно, чем 18-летний Егор Дёмин похож на опытных игроков НБА
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Издание BYU Daily Universe объяснило, чем российский баскетболист Егор Дёмин уже похож на опытных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Благодаря своим габаритам и ловкости Дёмин может завершать атаки под кольцом и высокоэффективно атаковать со средней дистанции. Он также никогда не совершает плохих бросков и является таким же отточенным игроком, как и любой другой в стране.

Цифры в протоколе Дёмина не всегда выделяются, но его игра — да. Дёмин уже продемонстрировал скорость и плавность действий, как у ветеранов НБА в управлении нападением своей команды, и он постоянно выбирает правильные варианты для розыгрыша», — говорится в статье BYU Daily Universe.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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