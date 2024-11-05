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Майка Майкла Джордана продана за $ 4,7 млн

Майка Майкла Джордана продана за $ 4,7 млн
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Игровая майка легенды НБА Майкла Джордана была продана на аукционе Sotheby's за $ 4,7 млн. Об этом информирует Bleacher Report.

В этой майке Джордан выступал в сезоне-1996/1997 и был в ней во время знаменитого эпизода с Алленом Айверсоном в 1997 году. Айверсон, тогда новичок лиги, обыграл Джордана красивым кроссовером.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фото: Sotheby's

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроков НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом в составе «Чикаго Буллз».

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