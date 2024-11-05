Леброн Джеймс возмутился из-за вопроса об Энтони Дэвисе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с некоторым раздражением ответил на вопрос журналиста относительно товарища по команде Энтони Дэвиса.

Ранее 31-летний центровой испытывал дискомфорт в стопе. У Джеймса поинтересовались, что можно будет предпринять, если Энтони Дэвис травмируется.

«Что вы имеете в виду? Хотите, чтобы я ответил на вопрос, на который вы и сами знаете ответ?» — ответил Леброн.

Когда у Леброна спросили, насколько он обеспокоен, Джеймс ответил: «Не могу сказать. Я просто иду шаг за шагом». После этого в диалог вмешался сам Дэвис: «Эй Ди не выбывает. Даже не знаю, почему вы задали этот вопрос».

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: