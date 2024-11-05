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Владимир Гомельский выбрал свой состав сборной России, если бы она играла на Олимпиаде

Владимир Гомельский выбрал свой состав сборной России, если бы она играла на Олимпиаде
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу потенциального участия сборной России в Олимпийских играх. У Гомельского попросили назвать свой состав для национальной команды, если бы турнир проходил прямо сейчас. Специалист назвал две пятёрки.

«Владислав Емченко, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасёв, Александр Чадов, Андрей Мартюк; Александр Щербенëв, Иван Ухов, Никита Курбанов, Антон Квитковских, Кирилл Елатонцев», — написал Гомельский.

Напомним, с 22 по 24 ноября в рамках турнира «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка» российские баскетболисты сыграют с национальными командами Туниса и Ливии.

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